Тикнизян: «Локомотив» зависим от игры Дзюбы»

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о важности нападающего Артёма Дзюбы для команды.

«Дзюба - очень важный игрок для команды. Действительно, у нас есть Дзюба-зависимость. Он очень яркая личность, хороший центральный форвард. Во многом его форма влияет на нашу игру», - передает слова Тикнизяна Metaratings.ru.

В текущем сезоне Дзюба провел семь матчей за «железнодорожников», отметившись двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

После восьми туров Премьер-лиги московская команда с 12 баллами занимает восьмое место в турнирной таблице.