Агент: «С каждым днём Кайо чувствует себя намного лучше»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо, рассказал о сроках восстановления своего клиента после травмы.

Напомним, 27-летний бразилец получил повреждение в матче шестого тура РПЛ против «Факела» (0:0).

«С каждым днём Кайо чувствует себя намного лучше, всё хорошо. Посмотрим, будет ли он готов сыграть завтра. Никто не хочет торопиться, ему нужно до конца восстановиться», — цитирует Хеновеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кайо провёл за «Краснодар» семь матчей, в которых отметился одним забитым голом. После восьми туров РПЛ «быки» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 18 набранных очков.