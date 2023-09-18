Полузащитник «Зенита» Бакаев улетел в ОАЭ

Хавбек петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев отправился в Абу-Даби (ОАЭ). Вполне вероятно, 27-летний россиянин трудоустроится в одном из местных клубов.

Как информирует «Спорт-Экспресс», в Абу-Даби базируются три клуба высшей лиги ОАЭ - «Аль-Вахда», «Аль-Джазира» и «Бани Яс». Один из них собирается взять в аренду игрока на один сезон. Трансферное окно в Эмиратах закроется 21 сентября.

Зелимхан стал футболистом «Зенита» летом прошлого года, однако не смог стать стабильным игроком стартового состава команды. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги Бакаев провел четыре встречи, в которых отметился одной голевой передачей.