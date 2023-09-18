Орлов: «Алип — настоящий боец»

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался об игре защитника «Зенита» Нуралы Алипа.

Журналист похвалил казахстанского футболиста, отметив его бойцовские качества.

«Алип — молодец, молодец. Разве можно его сравнивать с Чистяковым? Боец, настоящий боец. Он к тому же ведущий защитник сборной Казахстана. В «Зените» он прогрессирует, он стал лучше, увереннее, ему доверяют», — приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Алип защищает цвета «Зенита» с февраля прошлого года. В текущем сезоне 23-летний футболист провёл за «сине-бело-голубых» 10 матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.