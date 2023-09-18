Бывший футболист московского «Спартака» Артём Самсонов рассказал о том, как Леонид Федун участвовал в жизни команды. Его слова передает корреспондент сетевого издания«Евро-Футбол.Ру».

- Клубом владел Леонид Федун. Как он участвовал в жизни команды?

- В раздевалку приходил после важных игр, на сборах появлялся достаточно часто. Был в курсе всего, что происходило в команде.

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