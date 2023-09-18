Игрок «Локомотива» Морозов: «Стало ли меньше шуток без Изидора? Шутников и так хватает»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов рассказал, какая атмосфера сложилась в команде после перехода нападающего Вильсона Изидора в «Зенит» на правах аренды.

По словам Морозова, несмотря на уход французского игрока, атмосфера в раздевалке «железнодорожников» по-прежнему остаётся позитивной.

«Стало ли меньше шуток без Изидора? В «Локомотиве» шутников и так хватает. После его ухода прекрасная атмосфера в раздевалке осталась», — цитирует Морозова «Чемпионат».

После восьми туров РПЛ «Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 12 очков. Свой ближайший матч «красно-зелёные» проведут 20 сентября против «Урала» в рамках группового этапа Кубка России. Начало — в 15:00 по московскому времени.