Бабич: «Абаскаль - лучший тренер в моей карьере»

Сербский защитник Срджан Бабич, пополнивший ряды московского «Спартака» в летнее трансферное окно, поделился мнением о главном тренере «красно-белых» Гильермо Абаскале.

«Идеальный! Он идеальный. Лучший тренер в моей карьере? Да», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

Бабич перешел в московский клуб из испанской «Альмерии» в августе. Трансфер 27-летнего защитника обошелся «Спартаку» в пять миллионов евро. Трудовое соглашение Срджана с «красно-белыми» рассчитано до конца июня 2026 года.

В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги защитник провел два поединка и отметился одним забитым мячом.