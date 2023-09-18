Экс-игрок московского «Спартака» Артём Самсонов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о бывшем одноклубнике по «народной команде» Денисе Глушакове.

- Денис Глушаков, который был вашим партнёром по амплуа, каким образом ставил себя в коллективе?

- Как настоящий капитан. Я не общался с ним близко, но он решал многие вопросы на поле. В чемпионский год он выступал очень круто.

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