Костанца поддержал идею проведения матча бразильцев, выступающих в РПЛ, со сборной России

Защитник «Крыльев Советов» Фернандо Костанца высказался об идее проведения матча между бразильцами, выступающими в РПЛ, и сборной России.

«Было бы интересно. Положительно на эту смотрю. В РПЛ много бразильцев. Только в «Зените» есть полный состав. Есть ребята в ЦСКА, я в Самаре, в «Динамо», — цитирует Костанцу «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года российские команды были отстранены от участия во всех международных турнирах. В сентябре национальная сборная России дважды сыграла с Египтом (1:1, 1:2), а также провела товарищескую встречу с Катаром (1:1).

Костанца выступает за «Крылья Советов» с начала 2022 года. После восьми туров текущего розыгрыша чемпионата России самарская команда занимает третье место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 набранных очков.