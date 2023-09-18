Экс-игрок московского «Спартака» Артём Самсонов в беседе с сетевым изданием «Евро-Футбол.Ру» вспомнил о работе с Муратом Якином.

- Вы - воспитанник московского «Спартака», привлекались к тренировкам с основным составом и играли за него. В Москве вы работали с Муратом Якиным. Скажите, он - странный специалист?

- В тренировочном процессе он был нормальным тренером. Он же и подтянул меня к тренировкам с основным составом. Я тогда был совсем молодым, а старшие говорили, что им многое непонятно.

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