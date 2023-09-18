Бакаевым интересуются в Катаре и ОАЭ

Полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев имеет варианты продолжения карьеры за пределами России.

Согласно сведениям журналистов Metaratings.ru, в услугах 27-летнего футболиста заинтересованы клубы из ОАЭ и Катара.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Зелимхан провел четыре поединка и отметился одной результативной передачей.

Трудовое соглашение Бакаева с «сине-бело-голубыми» рассчитано до середины 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 2,5 миллиона евро. За петербургский коллектив полузащитник выступает с лета 2022 года.