Колосков назвал условие возвращения России на европейскую арену

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал слова главы УЕФА Александера Чеферина о возможном возвращении российских клубов и сборных на международную арену.

«Нас пустят выступать на международной арене, когда закончится СВО. Причиной санкций от ФИФА и УЕФА стало именно начало СВО. Ничего нового для меня нет. Это логично и правильно», - приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

Напомним, что российские сборные и клубы отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

Сборная России недавно провела три товарищеских матча – против олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2) и Катара (1:1).