Полузащитник «Оренбурга» Иван Башич, забивший первый гол в ворота «Локомотива», в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «железнодорожниками» (2:0) в матче 8-го тура РПЛ.

- Судя по настроению футболистов «Оренбурга» после матча, победа над «Локомотивом» стала очень воодушевляющей для вас.

- Это была действительно важная победа, потому что у нас не очень хорошо получается играть на выезде. Мы сумели забить два мяча «железнодорожникам» и при этом сыграли на ноль. Поэтому все ребята, как вы видите, очень этому рады.

- С чем связаны проблемы на выезде? Это психология?

- Просто сложно играть в гостях. Может, дома помогает поле. Да и поддержка болельщиков дает нам преимущество в родных стенах.

- Показалось, что «Локомотив» не создал особых проблем.

- Вы правы, и я сам этому удивлен.

- «Оренбург» в последних матчах исправно набирает очки и не проигрывает. Это связано со сменой тренера?

- Да. Новый тренер привнес в команду какую-то свою энергию. Мы стали использовать быстрые атаки и играть так же, как в прошлом году.

- Ваш партнер по команде Дмитрий Воробьев сказал, что с приходом Деоргасии стало больше дисциплины. Именно этого не хватало при Ярошике?

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- Не могу сказать, что до этого мы играли плохо. Просто нам не везло. Мы получили три красные карточки, плюс были проблемы с травмами у некоторых ребят. А сейчас все хорошо, поэтому и пошли положительные результаты.

- У вас довольно удобные ближайшие соперники. Кроме «Зенита», это «Пари НН», «Балтика» и «Факел». Наверняка рассчитываете набрать много очков в этих встречах.

- Не думаю, что будет легко. Наоборот. Против таких соперников всегда много силовой борьбы и нам такие матчи тяжело даются.

- Но с «Зенитом» будет еще сложнее.

- Это понятно.

- Можно сказать, что эти матчи определят перспективы вашей команды в чемпионате?

- Не думаю. Чемпионат, это не спринтерский бег, а длинный марафон. Все будет видно на большой дистанции.

Елена Григорьевская