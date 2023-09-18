Защитник «Локомотива» Александр Сильянов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Оренбурга» (0:2) в матче 8-го тура РПЛ.

- Почему не получилось обыграть «Оренбург»?

- После возвращения игроков из сборных, у нас первые матчи всегда такие. Ребята ведь не тренировались с нами. Может где-то чуть-чуть потеряли.

- Может у них появилась усталость после матчей сборных?

- Возможно и такое.

- Если посмотреть на составы разных команд, то многие сборники не принимали участия в матчах этого тура.

- Значит, подустали.

- Над чем работали в паузу на сборные?

- Была парочка выходных и потом тренировались. У нас были обычные занятия.

- Не кажется ли вам, что с уходом Изидора «Локомотив» стал слабее?

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- Сейчас он забивает за «Зенит», молодец, а у нас он же не играл в последних матчах.

- Согласны с тем, что ваша команда потеряла топового футболиста?

- Ну да, он хороший игрок.

- Сулейманов уже адаптировался в команде и ее игре после возвращения в родные пенаты?

- Он же уже был в «Локомотиве», так что нормально адаптируется. Уже влился в коллектив.

- Дзюбе осталось шесть голов, чтобы догнать Кержакова в «Клубе Федотова». Он сумеет это сделать?

- Сумеет. Пока он не забивает – не везет. Такое бывает. Думаю, что Артём начнет забивать.

- Следующий матч чемпионата «Локомотив» проведет на выезде с «Зенитом» и встретится с недавно ушедшим Изидором. Поприветствуете его при встрече?

- Конечно, поприветствую. У меня нет никаких обид.

- Шансы на победу в матче с питерцами как расцените?

- Шансы всегда есть. Будем биться, как всегда. Это хороший соперник.

- Считается, что в этом сезоне «Зенит» не так грозен, как обычно. Согласны с этим?

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- Просто с питерцами никогда не бывает.

Елена Григорьевская