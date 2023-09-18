Галактионов отреагировал на успешный дебют Изидора за «Зенит»

Наставник московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал гол нападающего Вильсона Изидора в первом матче за петербургский «Зенит».

«Рад ли я за него? Конечно. Что его не устраивало в «Локомотиве»? Сложно сказать. Переход произошёл, поэтому нет смысла обсуждать игрока другой команды. Надо пожелать ему удачи и развития», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Изидор отметился забитым мячом в поединке восьмого тура чемпионата России против казанского «Рубина». Подопечные Сергея Семака отпраздновали победу со счетом 3:0.

Питерцы арендовали француза до конца сезона.