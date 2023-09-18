Радимов: «Оренбург» вернулся той командой, которой был в прошлом году»

Экс-игрок сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о работе главного тренера «Оренбурга» Давида Деограсии. В последнем матче была одержана победа над московским «Локомотивом» со счетом 2:0.

«Оренбург» вернулся той командой, которой был в прошлом году. Если Деограсия будет так же работать, то в следующем году поедет в московский клуб», - рассказал Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Благодаря победе над «железнодорожниками» подопечные Деограсии покинули зону вылета в РПЛ. После восьми туров «Оренбург» набрал восемь баллов и занимает 11-е место в турнирной таблице.