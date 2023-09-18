Бистрович назвал идеальным дебют за «Балтику»

Полузащитник Кристиян Бистрович, перешедший в «Балтику» из московского ЦСКА, высказался о своем дебюте за калининградский клуб.

«Идеальный дебют? Не очень скромно, но да. Дебют и правда получился отличным. Хотя всегда есть, куда расти. С нетерпением ждал своего выхода на поле», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Хорватский хавбек перебрался в «Балтику» на правах аренды до завершения нынешнего сезона. У калининградского клуба есть право выкупа Бистровича.

Напомним, что в дебютном поединке за команду Кристиян отметился голом в ворота «Ростова» (2:2).