Орлов - об Изидоре: «Он сильнее Кассьерры и Сергеева»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре французского нападающего Вильсона Изидора за петербургский «Зенит». В прошедшем матче с «Рубином» (3:0) легионер отметился забитым мячом.

«Я предполагал, что Изидор поможет питерцам. Он начал доказывать свою состоятельность в первой же встрече, забив гол. Считаю, он сильнее и Кассьерры, и Сергеева», - передает слова Орлова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «сине-бело-голубые» арендовали Изидора у московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. В трудовом соглашении между сторонами прописана опция выкупа.