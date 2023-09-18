Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Рубином»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о вчерашней победе петербургского «Зенита» над казанским «Рубином» (3:0) в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги.

«Сказалась разница в уровне мастерства, класса. Казанцы, конечно, старались. Но «Зенит» гораздо лучше реализовал свои моменты. Команда Сергея Семака сыграла очень рационально», - приводятся слова Генналия на страницах «Спорт-Экспресса».

После восьми туров петербургская команда набрала 17 баллов и занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака отстают от лидирующего «Краснодара» на одно очко.

В следующем туре «Зенит» примет столичный «Локомотив».