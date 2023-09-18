Ташуев: «Факел» хочет играть в более доминантный, атакующий футбол»

Рулевой воронежского «Факела» Сергей Ташуев пообщался с представителями СМИ после поединка с екатеринбургским «Уралом» в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Команда находится в нормальном состоянии, не нужно ничего перезагружать. Эти 8 дней мы работали в своем направлении для того, чтобы быть более доминантными и атакующими, потому что футбол красен голами», - рассказал специалист во время общения с журналистами на пресс-конференции.

По итогам восьми туров «Факел» с пятью баллами занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России.