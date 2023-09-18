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Живоглядов оценил турнирное положение «Пари НН» в РПЛ

18 Сентября 2023 • 07:52 Комментировать

Защитник Дмитрий Живоглядов, выступающий за «Пари НН», высказался о турнирном положении своей команды после матча восьмого тура чемпионата России против московского «Динамо». Игра завершилась вничью со счетом 1:1.

«Положительный результат. Мы находимся в первой десятке. Но надо не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. Никто не отменял того, что нужно добиваться еще большего», - передает слова футболиста издание «Известия».

После восьми проведенных туров нижегородская команда набрала 11 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Следующий матч «Пари НН» сыграет на своем поле против «Оренбурга» 24 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Живоглядов Пари НН
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