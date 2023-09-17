Рахимов оценил трансферную кампанию «Рубина»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о трансферной кампании казанского клуба.

Специалист отметил, что команда немного опоздала с трансферами, но на то были определённые проблемы, к которым нужно отнестись с пониманием.

«В клубе тоже хотели и искали возможности усилиться. Получилось поздно, но ничего не поделаешь. Придется в цейтноте все это вписывать», - приводит слова пресс-служба казанского клуба.

«Рубин» не самым лучшим образом проводит нынешний сезон и в настоящий момент располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе шесть очков.