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Форвард «Оренбурга» Воробьёв - о победе над «Локомотивом»: Команда выложилась на все 150%

17 Сентября 2023 • 23:30 Комментировать
Локомотив Москва
0:2
Оренбург
окончен

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о победе над московским «Локомотивом» (2:0) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

Форвард отметил, что команда выложилась на все 150%, она оборонялась и атаковала.

«Все работали — не было равнодушных. Это залог успеха. Хотелось бы еще отметить двух наших центральных защитников», - приводит слова Воробьёва Sport24.

Уральский клуб благодаря победе смог выбраться из зоны вылета и в настоящий момент располагается на 11-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе восемь очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Оренбург Дмитрий Воробьёв
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