В «Оренбурге» заявили, что рассчитывали на победу над «Локомотивом»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что уральский клуб рассчитывал на победу, и в итоге все сложилось удачно.

«На что претендует «Оренбург»? По сравнению с прошлым сезоном мы чуть-чуть просели, нам сейчас надо решать свои задачи», - заявил Андреев в разговоре с «Чемпионатом».

«Оренбург» благодаря второй победе победе подряд под руководством Давида Деограсии поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе пять очков.