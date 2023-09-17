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В «Оренбурге» заявили, что рассчитывали на победу над «Локомотивом»

17 Сентября 2023 • 23:15 Комментировать
Локомотив Москва
0:2
Оренбург
окончен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о победе над московским «Локомотивом» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что уральский клуб рассчитывал на победу, и в итоге все сложилось удачно.

«На что претендует «Оренбург»? По сравнению с прошлым сезоном мы чуть-чуть просели, нам сейчас надо решать свои задачи», - заявил Андреев в разговоре с «Чемпионатом». 

«Оренбург» благодаря второй победе победе подряд под руководством Давида Деограсии поднялся на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе пять очков. 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Оренбург Дмитрий Андреев
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