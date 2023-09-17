Сенников: «У Дзюбы не было связи с партнёрами»

Бывший защитник столичного «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался об игре нападающего «железнодорожников» Артёма Дзюбы в матче против «Оренбурга».

«У Дзюбы не было связи с партнёрами. Не было последней передачи. С ним очень плотно играли защитники. Он провёл много времени спиной к воротам», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Сенников отметил, что бывший капитан сборной России сыграл непродуктивно.

Напомним, что «Локомотив» проиграл домашний матч восьмого тура Премьер-лиги со счётом 0:2. Подопечные Михаила Галактионова находятся на восьмом месте в турнирной таблице с 12 очками.