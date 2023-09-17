Смородская в очередной раз раскритиковала руководство «Локомотива» за переход Изидора в «Зенит»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская в очередной раз раскритиковала руководство столичного клуба за уход нападающего Вильсона Изидора в питерский «Зенит».

Смородская отметила, что француз забил сразу же в первой игре за свой новый клуб (в матче против казанского «Рубина»), а «железнодорожники» проиграли на своём поле «Оренбургу».

«Когда футболист не хочет играть, ничего с ним не сделаешь. Я все думаю, как можно было конкуренту сделать такой подарок? Чем они думают?» - приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».