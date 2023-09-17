Галактионов рассказал об адаптации Сулейманова в «Локомотиве»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, как происходит адаптация нападающего Тимура Сулейманова в столичном клубе.

«Российский игрок, который умеет создавать конкуренцию. У него свой набор качеств, которые могут приносить пользу команде. Тем более, он воспитанник «Локомотива», - приводит слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 23-летний футболист пополнил ряды столичного клуба в последний день летнего трансферного окна, заключив арендный контракт до конца сезона. У «Локомотива» будет право выкупа форварда у «Пари НН».