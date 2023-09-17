​Булыкин прокомментировал отставку Хохлова

Дмитрий Хохлов стал очередной тренерской жертвой нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, он покинул свой пост после того, как команда не смогла удержать ничью в игре со «Спартаком» в рамках восьмого тура РПЛ.

Ситуацию с Хохловым прокомментировал бывший нападающий российской сборной по футболу Дмитрий Булыкин, он расстроен тем, что вслед за Евсеевым работы лишился еще один молодой специалист:

- Разумеется, хочется, чтобы работало молодое поколение наших тренеров. Таких, как Евсеев, Хохлов, тот же Точилин. Поэтому, конечно, с одной стороны, тренер должен давать результат, а с другой – ему должны доверять. Я бы дал поработать, - цитирует слова Булыкина Rusfootball.info.