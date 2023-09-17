Медведев - о возможном уходе Бакаева из «Зенита»: «Дождитесь результата»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался об информации, что полузащитник питерского клуба Зелимхан Бакаев в ближайшее время уйдёт в аренду в другой клуб.

Спортивный функционер отметил, что не комментирует сам процесс.

«Это как в анекдоте: «Гиви, помидоры любишь?» «Кушать не люблю, а так — да». Дождитесь результата», - приводит слова Медведева «РИА Новости».

Напомним, что 27-летний футболист пополнил ряды питерского клуба летом прошлого года и с тех пор принял участие в 34 играх, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами партнёрам по команде.