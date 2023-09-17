Сенников: Думаю, что «Локомотив» выправит ситуацию

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о поражении столичного клуба от «Оренбурга» (0:2) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России считает, что нельзя делать вывод, так как многие игроки вернулись из сборных, однако он думает, что «железнодорожники» смогут исправить свое положение.

«Переломным моментом стал второй тайм, когда москвичи не смогли добавить. Замены не усилили игру. «Оренбург» спокойно владел мячом, доходил до чужой штрафной», - заявил Сенников в эфире «Матч Премьер».

«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.