Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сенников: Думаю, что «Локомотив» выправит ситуацию

17 Сентября 2023 • 22:02 Комментировать
Локомотив Москва
0:2
Оренбург
окончен

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о поражении столичного клуба от «Оренбурга» (0:2) в матче восьмого тура Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России считает, что нельзя делать вывод, так как многие игроки вернулись из сборных, однако он думает, что «железнодорожники» смогут исправить свое положение.

«Переломным моментом стал второй тайм, когда москвичи не смогли добавить. Замены не усилили игру. «Оренбург» спокойно владел мячом, доходил до чужой штрафной», - заявил Сенников в эфире «Матч Премьер».

«Локомотив» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Сенников Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Рубин Рубин
Зенит Зенит
0
3
5.20 4.20 1.66
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Оренбург Оренбург
0
2
1.71 4.20 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
23:15 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» заявили, что рассчитывали на победу над «Локомотивом»
23:13 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: Бабич оставляет хорошее впечатление
23:07 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «У Дзюбы не было связи с партнёрами»
23:05 · Россия. Премьер-лига
Смородская в очередной раз раскритиковала руководство «Локомотива» за переход Изидора в «Зенит»
22:58 · Россия. Премьер-лига
Галактионов рассказал об адаптации Сулейманова в «Локомотиве»
22:41 · Россия. Премьер-лига
​Булыкин прокомментировал отставку Хохлова
22:29 · Кубок России
Агент Фернандеса рассказал о состоянии защитника
22:14 · Россия. Премьер-лига
Медведев - о возможном уходе Бакаева из «Зенита»: «Дождитесь результата»
22:02 · Россия. Премьер-лига
Сенников: Думаю, что «Локомотив» выправит ситуацию
21:45 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Сильянов высказался о поражении от «Оренбурга»
21:40 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Очень радуюсь за команду, у которой до этого был не очень хороший период»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Думаю, что своим празднованием Изидор передал привет «Локомотиву»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв — о победе над «Локомотивом»: «Такие победы могут изменить ситуацию «Оренбурга» в РПЛ»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Соперника надо поздравить с победой, он играл лучше»
21:30 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов не готов заранее отдать корону питерскому «Зениту»
Все новости
Рекомендуем