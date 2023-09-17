Защитник «Локомотива» Сильянов высказался о поражении от «Оренбурга»

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором столичный клуб на своём поле потерпел поражение от «Оренбурга».

Игрок отметил, что атмосфера в команде нормальная, и не знает, что случилось.

«В первом тайме могли забить, потом пропустили глупые голы. Не знаю, почему такая слабая реализация», - заявил Сильянов после матча.

Столичный клуб после восьми проведенных туров располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют против «Зенита».