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Деограсия: «Очень радуюсь за команду, у которой до этого был не очень хороший период»

17 Сентября 2023 • 21:40 Комментировать
Локомотив Москва
0:2
Оренбург
окончен

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Локомотивом».

- Есть ощущение, что при вас «Оренбург» стал играть гораздо более компактно в обороне. Это всё та же веселая команда впереди, но сзади уже нет беспорядка. Сколько над этим проводится работы?

- Да, на самом деле мы сейчас побольше работаем над обороной, потому что раньше у нас были проблемы с этим. Очень тяжело выиграть матчи, когда забивают тебе много мячей, но сейчас будем дальше работать над этим.

- В сегодняшнем матче было какое-то особое указание бить из-за пределов штрафной площади? Мы этих ударов видели много. Или это нормальная практика для всех?

- Да, у нас  есть очень хорошие игроки, которые здорово бьют из-за пределов штрафной. Я поговорил с Иваном Башичем, Лукасом Верой, вот в итоге, как вы увидели, Иван забил, забил Дима Воробьёв, я очень рад за них. Спасибо богу, будем дальше работать.

- То, как вы празднуете голы, это отдельное искусство. Есть ощущение, что вы переживаете сейчас особый период в своей жизни, так как это ваш первый профессиональный клуб. Особенные ли для вас сейчас эти дни?

- Да, я очень рад и благодарен предоставленной возможности. Для меня это первый опыт работы в Премьер-лиге, в профессиональной команде. Для меня каждая игра как финальная. Я очень и очень радуюсь за команду, у которой до этого был не очень хороший период.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Давид Деограсия
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