Радимов: «Думаю, что своим празднованием Изидор передал привет «Локомотиву»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего Вильсона Изидора в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Рубина» (3:0).
Напомним, что француз отметился первым голом за команду с берегов Невы уже в дебютном матче.
Эксперт считает, что форвард находится в хорошей форме, а наставник казанского клуба Рашид Рахимов должен предъявлять претензии своим защитникам.
«Думаю, что своим празднованием Изидор передал привет «Локомотиву». «Зенит» должен и может играть лучше», - заявил Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».
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