Радимов: «Думаю, что своим празднованием Изидор передал привет «Локомотиву»

Бывший футболист питерского «Зенита» Владислав Радимов высказался об игре нападающего Вильсона Изидора в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против «Рубина» (3:0).

Напомним, что француз отметился первым голом за команду с берегов Невы уже в дебютном матче.

Эксперт считает, что форвард находится в хорошей форме, а наставник казанского клуба Рашид Рахимов должен предъявлять претензии своим защитникам.

«Думаю, что своим празднованием Изидор передал привет «Локомотиву». «Зенит» должен и может играть лучше», - заявил Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».