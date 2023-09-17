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Воробьёв — о победе над «Локомотивом»: «Такие победы могут изменить ситуацию «Оренбурга» в РПЛ»

17 Сентября 2023 • 21:35 Комментировать
Локомотив Москва
0:2
Оренбург
окончен

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв поделился эмоциями после гостевой победы над «Локомотивом» (2:0) в матче 8-го тура чемпионата России.

25-летний Воробьёв появился на поле на 66-й минуте вместо Брайана Мансильи и отметился одним забитым мячом.

«Я счастлив! Вышел после травмы, сразу забил. Что может быть лучше? Отпраздновал на желтую карточку? Ну, надо же было отличиться. Думаю, такие победы могут изменить ситуацию «Оренбурга» в РПЛ», — приводит слова Воробьёва «Спорт-Экспресс».

После восьми туров «Оренбург» располагается на 11-й строчке в Российской премьер-лиге, имея в своей копилке восемь зачетных баллов.

В текущем сезоне Воробьёв забил два мяча, сыграв в шести матчах с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Дмитрий Воробьёв
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