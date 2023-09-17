Галактионов: «Соперника надо поздравить с победой, он играл лучше»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Оренбургом».

- Сегодня ощущения после матча даже не столько из-за результата, а после просмотра, что игра у команды не получалось. Почему?

- Я думаю, что мы слишком упростили ее, что не надо было делать. Было слишком много безадресных вертикальных передач, мячей, которые не доходили до адресатов. Мы отдавали инициативу, поэтому пытались освежить игру заменами. К сожалению, это не получилось.

- Почему вместо Карпукаса вышел Куликов? Что-то не так было в его действиях?

- Нам показалось, что очень много брака, и не то движение было, поэтому приняли решение выпустить игрока, который работал с нами на неделе.

- Когда происходит так много дальних ударов из-за пределов штрафной, по ходу игры можно как-то до игроков донести коррективы, что нужно ближе накрывать? Или невозможно?

- Бесспорно, какие-то корректировки пытались внести, но ребята в большей степени не слышат, а шум трибун поглощает. Дали пробить… но в любом случае проигрывают не отдельные игроки, проигрывает команда и тренер в первую очередь.

- Есть хоть что-то позитивное?

- Сейчас по горячим следам надо всё проанализировать, понять. Соперника надо поздравить сегодня с победой, он играл лучше.