​Кечинов не готов заранее отдать корону питерскому «Зениту»

В восьмом туре российского чемпионата питерский «Зенит» обыграл с крупным счетом на выезде казанский «Рубин», чемпион страны отправил в ворота казанцев три безответных мяча, подтвердив свой класс. Теперь «Зенит» лишь одно очко уступает лидирующему в турнирной таблице «Краснодару». Однако бывший нападающий российской сборной Валерий Кечинов не готов заранее отдать «Зениту» чемпионский титул:

- Сейчас команда Сергея Семака потихоньку набирает ход. Но все равно не факт, что дальше не допустят осечек и не потеряют очков. Если такая непредсказуемость сохранится на протяжении всего сезона, то болельщикам будет интереснее наблюдать за РПЛ, - цитирует слова бывшего игрока Rusfootball.info.