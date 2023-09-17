Башич: «Заслуженная победа»

Лучший футболист встречи «Локомотив» - «Оренбург» Иван Башич дал для «Матч ТВ» комментарий после игры.

- В первом тайме было тяжело, приходилось много бегать, было много борьбы. После перерыва и в конце игры мы были чуть лучше соперника, забили один гол, Дима забил второй, это заслуженная победа.

- В «Оренбурге» всем разрешают бить с дальних дистанций, или только вам можно постоянно? Вы сегодня раз пять били из-за пределов штрафной.

- У нас все любят бить из-за штрафной. Сейчас я забил и Дима, а в следующей игре - кто-то другой.

- Вообще сегодня казалось, что скоростей «Оренбургу» не хватает. Такая вязкая стала игра, и шло всё к ничьей. За счет чего всего-таки сегодня удалось взять свое?

- У нас такая команда, что мы много играем, много забиваем, но у нас в выездных матчах бывает тяжело, но сегодня хорошо получилось. Мы победили, и надо готовиться к матчу на Кубок.