Игроки «Оренбурга» впервые забили дважды в матче РПЛ дальними ударами

Игроки «Оренбурга» в концовке минувшего матча против «Локомотива» на выезде наказали хозяев двумя голами. Их авторами стали Иван Башич и восстановившийся от травмы Дмитрий Воробьёв.

Но самое главное, что забили голы игроки уральцев дальними выстрелами. Как сообщает Opta Sports, игроки «Оренбурга» впервые в клубной истории поразили ворота оппонентов в одном матче двумя дальними ударами.

Напомним, что после сенсационного успеха «Оренбург» поднялся на 11-е место турнирной таблицы, теперь в активе недавнего клуба из зоны вылета уже восемь баллов.

В девятом туре подопечных Давида Деограсии ждёт выезд к середняку Премьер-лиги – «Пари НН».

Порванная футболка Дзюбы и проигранный матч: «Оренбург» в концовке наказал «Локомотив»