«Оренбург» выиграл три из четырёх матчей при Деограсии

Воскресным вечером «Оренбург» сенсационно обыграл в Москве местный «Локомотив» - 2:0. Матч стал четвёртым подряд для уральцев, который они не проиграли во всех турнирах и четвёртым для Давида Деограсии, возглавившего клуб после отставки Иржи Ярошика. Случилась отставка чеха, напомним, после пятого тура.

Так, в шестом туре уральцы сыграли вничью дома с ЦСКА (1:1), после увезли из Воронежа гостевую победу над «Факелом» в Кубке России (1:0). А в седьмом туре разгромили дома «Сочи» - 3:0.

Благодаря успеху оренбуржцы стремительно взлетели из зоны стыковых матчей прямо на 11-е место и теперь имеют восемь очков в активе, семь из них были набраны при Деограсии. В следующем туре уральцев ждёт игра с «Пари НН» в Нижнем Новгороде, её дата - 24 сентября.