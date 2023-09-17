Пименов: Успех «Зенита» над «Рубином» был предсказуем

Бывший футболист московского «Динамо» Руслан Пименов подвёл итоги матча восьмого тура Российской премьер-лиги, в котором питерский «Зенит» на выезде одержал разгромную победу над казанским «Рубином» (3:0).

«Успех петербуржцев в этом матче был предсказуем. «Зенит» был явным фаворитом этой встречи и уверенно забрал три очка», - приводит слова Пименова «Матч ТВ».

«Зенит» благодаря победе поднялся на чистое второе место и уже уступает «Краснодару» всего один балл. «Рубин» же после восьми проведенных туров располагается на 14-й строчке в турнирной таблице РПЛ.