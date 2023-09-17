«Локомотив» не забил в РПЛ впервые с ноября прошлого года

Столичный «Локомотив» воскресным вечером завершал восьмой тур чемпионата России домашней игрой против «Оренбурга». Завершился спарринг сенсационным поражением москвичей – 0:2.

Как сообщает Opta Sports, это был первый матч для «Локо» с начала ноября прошлого года, в котором команда не смогла забить гол. До этого столичный клуб неизменно забивал в играх Премьер-лиги, серия насчитывала 22 голевых матча.

Также «железнодорожники» забивали во всех 20 матчах при Михаиле Галактионове в чемпионате России. Возглавил молодой тренер клуб в середине ноября 2022 года.

Отметим, что эта голевая серия «Локомотива» 2022-2023 годов является лучшей в истории чемпионатов России. Правда, делят первое место рейтинга «железнодорожники» со столичным ЦСКА – «армейцы» в 2003 году тоже забивали 22 матча подряд.

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