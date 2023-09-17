Деменко: Приход Черчесова мог бы взбодрить «Сочи»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко высказался об увольнении Дмитрия Хохлова с поста главного тренера футбольного клуба «Сочи».

Эксперт отметил, что на уже бывшего наставника сочинской команды, вероятно, оказывалось давление.

«Не думаю, что сейчас у команды должна произойти встряска. Точилин хорошо знаком футболистам. Вот условный приход Черчесова мог бы взбодрить», - приводит слова Деменко RT.

«Сочи» после восьми проведенных туров Российской премьер-лиги располагается на 13-й строчке в турнирной таблице, имея в своём активе шесть очков.