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Порванная футболка Дзюбы и проигранный матч: «Оренбург» в концовке наказал «Локомотив»

17 Сентября 2023 • 21:00 Комментировать (2)
Локомотив Москва
0:2
Оренбург
окончен

«Локомотив» и «Оренбург» встретились в рамках чемпионата России. Матч восьмого тура РПЛ состоялся 17 сентября на стадионе «РЖД Арена».

Протокол игры  
Локомотив Москва0:2Оренбург
  85'Башич Иван (0:1)
  Воробьёв Дмитрий Дмитриевич  (0:2)
Лантратов ИльяНенахов МаксимМорозов ЕвгенийФассон ЛукасСильянов Александр 78' (Сулейманов Тимур ( 78') Баринов ДмитрийКарпукас Артём 54' (Куликов Даниил ( 54') Пиняев Сергей 63' (Тикнизян Наир ( 63') Миранчук Антон 54' (Рыбчинский Дмитрий ( 54') Глушенков Максим 63' (Жемалетдинов Рифат ( 63') Дзюба Артём
Запасные: Гилерме МаринатоСамошников ИльяПогостнов ЕгорКузьмичёв ИванМарадишвили КонстантинХудяков ДаниилМитай Марио
Сысуев НиколайАдамов АрсенСиваков МихаилГойкович Ренато  88'Сидоров МаксимВера Лукас ГабриэльПерес МатиасБашич Иван 86' (Полуяхтов Владимир ( 86') Марин Джимми 75' (Гюрлюк Эмирджан ( 75') Обухов Владимир 66' (Куэро Джастин ( 66') Мансилья Брайан Эсекиэль 66' (Воробьёв Дмитрий Дмитриевич ( 66')
Запасные: Князев ДанилаТитков НиколайКеняйкин АлексейМихайлов ЯрославГогличидзе Лео
17 сентября. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

В последнем матче восьмого тура РПЛ схлестнулись «Локомотив» и «Оренбург». Михаил Галактионов в атаке выбрал мощное сочетание: Дзюба, Пиняев, Глушенков и Антон Миранчук. Перегруз в сторону нападения пытались перекрыть Баринов и Карпукас. «Оренбург» испанца Деограсии стартовым составом удивлять не стал. Под присмотром Веры впереди работала пара быстрых нападающих Мансилья – Марин.

Именно они в первой же атаке заработали угловой удар, а во второй – создали самый звонкий момент первого тайма. Вторая волна после корнера принесла навес с левого фланга, Арсен Адамов выпрыгнул выше всех и смачно пробил в перекладину. Звон немного разбудил «железнодорожников» и после сонного начала они наконец начали пробираться на чужую половину поля. Но острота появляться будто не собиралась.

Проходы Пиняева приносили максимум угловой, Дзюбу держали очень плотно и даже порвали ему майку, а сам форвард довершил начатое, Глушенков с Миранчуком будто терялись под давлением. «Оренбург» же на этом фоне смотрелся веселей, больше мячом и, казалось, контролировал ход матча. Но опасные атаки перестали получаться и у гостей.

Ещё немного подождал Галактионов, десять минут после перерыва посмотрел на удручающее зрелище и приступил к заменам. Дуэтом вышли Рыбчинский и Куликов, отдыхать отправились Карпукас и Миранчук. Ещё через 10 минут Галактионов вновь стрельнул дуплетом, убрав Пиняева и Глушенкова – на поле появились Наир Тикнизян и Рифат Жемалетдинов. Скамейка у «Локомотива» хорошая, именно она и помогла взбодрить игру в концовке матча, когда подуставший «Оренбург» стал много прижиматься к воротам.

Серия забросов в штрафную площадь гостей запустила суматоху. В итоге Тикнизян смог-таки нанести акцентированный удар, но после рикошета от защитника мяч оказался в руках Сысуева. На последние 10 минут «Локо» пошёл ва-банк, вместо защитника Сильянова вышел форвард Сулейманов, возвращённый из «Пари НН». А отличиться мог защитник, Морозов оказавшийся на подборе у линии штрафной площади. Опять же пробил с рикошетом от соперника, но Сысуев и тут справился.

Казалось, что дожимать должен «Локомотив», но именно хозяева получили гол в свои ворота. В атакующем порыве москвичи забыли накрыть Башича, подкравшегося к воротам Лантратова. Иван прицелился и метров с двадцати пальнул точно в правый угол, а Илья не дотянулся – 0:1. На четвёртой добавленной минуте москвичи получили ещё одну пробоину. Дмитрий Воробьёв просто убежал от центра поля, сместился чуть правее от Морозова и мощно пробил в верхний угол - 0:2. Победой «Оренбург» закрыл восьмой тур РПЛ, а «Локомотив» разочаровал своих болельщиков.

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Локомотив Москва Оренбург
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Комментарии (2)
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ингерман
17 Сентября 2023 в 21:38
ай зюба бирег семеннай фонд на мач с зенитом.. не стал разбазариваць до поры.. А-ха-ха-ха! )))
Урзюм1
17 Сентября 2023 в 21:20
Не помог онанюга паровозам.
Видать не об игре думал.
Да и мешало ему сильно....
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