«Рубин» пропускает дома в РПЛ на протяжении 12 матчей подряд

Казанский «Рубин» воскресным вечером разгромно проиграл действующему чемпиону России – питерскому «Зениту», 0:3. Игра прошла на покрытии домашнего стадиона «Рубина» - «Казань Арены».

Как сообщает телеграм-канал «Цифроскоп», минувшая игра стала для казанцев 12-й подряд в Премьер-лиге, в которой республиканский клуб неизменно пропускает. Таким образом, «Рубин» повторил свой клубный антирекорд.

Параллельно с этим «Рубин» прервал серию из пяти домашних матчей, в которых забивал в первых таймах.

Ещё раз посмотреть на то, как «Зенит» громил «Рубин», можно здесь.