Полузащитник питерского «Зенита» Зелимахан Бакаев близок к уходу из клуба, об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, команда с берегов Невы ведёт переговоры с неизвестной командой, и завтра игрок отправится в её расположение транзитом через Москву.

Стоит отметить, что трансферное окно в Катаре закрывается завтра, 18 сентября, в Израиле и Кувейте (20 сентября), а в ОАЭ (21 числа).

В текущем сезоне 27-летний футболист принял участие в восьми играх во всех турнирах, в основном выходя на замену, в которых отметился одной результативной передачей партнёрам по команде.