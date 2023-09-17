«Локомотив» пропустил гол в конце матча с «Оренбургом»

В заключительном матче восьмого тура Премьер-лиги «Локомотив» принимает «Оренбург». Команды никак не могли открыть счёт вплоть до заключительных минут поединка. Гости начали просто играть на отбой, что в итоге принесло успех. На 85-й минуте Иван Башич в контратаке прицельно пробил в угол ворот метров с 23, а Илья Лантратов не смог выручить. Счет стал 1:0 в пользу «Оренбурга», который в онлайн-таблице поднимается на 11-е место, «Локомотив» - седьмой.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.