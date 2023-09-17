Попов прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Зенитом»

Бывший игрок казанского «Рубина» Алексей Попов высказался о результате матча восьмого тура против петербургского «Зенита» (0:3).

«Играли с лидером, но не смогли выстоять. Видно, что не хватает мастерства, ударов по воротам много, а в створ почти не попали. Команда несбалансированна в данный момент», - заявил эксперт в интервью Metaratings.ru. Также Попов предположил, что казанцы могут выправить положение после отставки Рашида Рахимова, которая, по мнению Алексея, очень вероятна.

После домашнего поражения «Рубин» остался на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги с шестью очками.