Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кечинов: «Зенит» провалил старт, пока рано говорить о чемпионстве

17 Сентября 2023 • 20:41 Комментировать
Зенит
...
Локомотив Москва
24.09 16:30

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о шансах «Зенита» в борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Зенит» снова станет чемпионом? Пока рано об этом говорить. «Зенит» провалил старт чемпионата. Сейчас команда Сергея Семака потихоньку набирает ход. Но не факт, что «сине-бело-голубые» дальше не допустят осечек», — цитирует Кечинова Rusfootball.

После восьми туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 17 зачетных баллов.

В следующем туре команда Семака примет на своем поле московский «Локомотив». Встреча состоится 24 сентября. Начало игры запланировано на 16:30 по столичному времени.

Напомним, «Зенит» выиграл последние пять розыгрышей чемпионата России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Кечинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Факел Факел
0
0
2.07 3.60 3.70
Видео
Окончен
Рубин Рубин
Зенит Зенит
0
3
5.20 4.20 1.66
Видео
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Оренбург Оренбург
0
2
1.71 4.20 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Сентября
21:40 · Россия. Премьер-лига
Деограсия: «Очень радуюсь за команду, у которой до этого был не очень хороший период»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Думаю, что своим празднованием Изидор передал привет «Локомотиву»
21:35 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв — о победе над «Локомотивом»: «Такие победы могут изменить ситуацию «Оренбурга» в РПЛ»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Галактионов: «Соперника надо поздравить с победой, он играл лучше»
21:30 · Россия. Премьер-лига
​Кечинов не готов заранее отдать корону питерскому «Зениту»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Башич: «Заслуженная победа»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Игроки «Оренбурга» впервые забили дважды в матче РПЛ дальними ударами
21:14 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» выиграл три из четырёх матчей при Деограсии
21:14 · Россия. Премьер-лига
Пименов: Успех «Зенита» над «Рубином» был предсказуем
21:08 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» не забил в РПЛ впервые с ноября прошлого года
21:07 · Россия. Премьер-лига
Деменко: Приход Черчесова мог бы взбодрить «Сочи»
20:59 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» пропускает дома в РПЛ на протяжении 12 матчей подряд
20:54 · Россия. Премьер-лига
Бакаев близок к уходу из «Зенита» - 18 сентября он отправится в расположение новой команды 1 слухи
20:50 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» пропустил гол в конце матча с «Оренбургом»
20:48 · Россия. Премьер-лига
Попов прокомментировал поражение «Рубина» в матче с «Зенитом»
Все новости
Рекомендуем