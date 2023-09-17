Кечинов: «Зенит» провалил старт, пока рано говорить о чемпионстве

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о шансах «Зенита» в борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Зенит» снова станет чемпионом? Пока рано об этом говорить. «Зенит» провалил старт чемпионата. Сейчас команда Сергея Семака потихоньку набирает ход. Но не факт, что «сине-бело-голубые» дальше не допустят осечек», — цитирует Кечинова Rusfootball.

После восьми туров «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 17 зачетных баллов.

В следующем туре команда Семака примет на своем поле московский «Локомотив». Встреча состоится 24 сентября. Начало игры запланировано на 16:30 по столичному времени.

Напомним, «Зенит» выиграл последние пять розыгрышей чемпионата России.