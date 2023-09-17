Ранджелович: Счастлив быть в «Рубине»

Новичок казанского «Рубина» Лазар Ранджелович высказался о переходе в клуб Российской премьер-лиги.

«Счастлив быть здесь. Много знаю о «Рубине». Большой клуб. Делаю все на благо новой команде, чтобы вернуть её на лучшие позиции», — приводит слова сербского полузащитника в интервью Sport24. Хавбек рассказал, что долго не думал о переходе, имея прежний опыт выступления в России.

Ранее Ранджелович выступал за «Урал» на правах аренды из греческого «Олимпиакоса». Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 2 миллиона евро, стоимость перехода которого в «Рубин» составила 1,5 миллиона евро.