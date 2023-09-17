Рахимов считает, что первый гол «Зенита» был забит из офсайда

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов считает, что первый гол питерского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги был забит из офсайда.

Специалист отметил, что после просмотра стало понятно, что гол в исполнении Вильсона Изидора был забит из положения «вне игры».

«Почему его не проверили, я не понимаю, потому что там даже по линии травы видно, что голова и корпус впереди во время паса. Видимо, посчитали, что не могут так часто они быть в офсайде», - приводит слова Рахимова ТАСС.

Напомним, что «Зенит» одержал победу с разгромным счётом 3:0.